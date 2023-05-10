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06:34, 10 мая 2023
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Москвичи назвали хиты популярного в СССР кафе-мороженого

Москвичи признались в любви к фирменному мороженому из советского кафе «Космос».

Кафе-мороженое «Космос» в Москве, 1962 год
Кафе-мороженое «Космос» в Москве, 1962 год
Фото: Василий Носков / РИА Новости

Хиты популярного в СССР столичного кафе-мороженого назвали россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Фолловеры вспомнили заведение под названием «Космос», которое было расположено на улице Горького (ныне Тверская), и признались в любви к фирменному мороженому.

«Самое вкусное было фирменное "Космос", которое обильно поливали шоколадом», «Мороженое чудесное, самое вкусное — шарик в шоколаде с орехами. И шампанское», «Любила мороженое с розовым вареньем, и чтобы лепестков, похожих на цукаты, побольше добавляли», «"Золотая осень" с медом любимая была, а еще фирменное мороженое "Космос" в высоком бокале», — написали пользователи мессенджера.

Один из юзеров рассказал, что его в школьные годы водила в кафе мама, чтобы отмечать окончание каждой четверти, а в старших классах за мороженым он уже ходил самостоятельно, с одноклассниками: тогда они выбирали место на балконе второго этажа. «Это было так круто», — поддержал его другой подписчик.

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