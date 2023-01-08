Названы самые популярные блюда московских школьных столовых

Самые популярные у московских школьников блюда в столовых назвали в пресс-службе мэра и правительства столицы. Фаворитами юных горожан после введения нового меню оказались наггетсы и сырники.

«Все блюда готовятся по специальным безопасным рецептам, разработанным экспертами. Новое меню основано на мониторинге вкусовых предпочтений детей, поэтому школьники стали посещать столовые охотнее и значительно чаще съедать порции целиком», — говорится в сообщении.

Теперь на завтрак учащиеся школ предпочитают есть блинчики, оладьи, сырники с топингами и пиццу. На обед — пельмени и пасту «Альфредо», а также разнообразные супы.

Кроме того, в меню городских школ включили фишболы, митболы, круассаны, маффины, фриттату с сыром и ветчиной и многое другое. Сейчас школьникам предлагают 11 вариантов первых горячих блюд, в числе которых дальневосточный суп с красной рыбой, кубанский суп, щи новгородские, борщ московский, солянка, суп-пюре овощной, минестроне. На обед же им предоставляют выбор из девяти видов основных мясных блюд и пяти видов гарниров.

Ранее воспоминаниями о завтраках в школах в советское время поделилась 30 лет проработавшая шеф-поваром в школе на севере Москвы Любовь Зотова.