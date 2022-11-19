Человек пострадал из-за хлопка газа в Подмосковье

Из-за хлопка газа в одном из жилых домов города Солнечногорск в субботу, 19 ноября, пострадал один человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Подмосковью.

«В 07:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в городском округе Солнечногорск, ТУ Кутузовское, поселок Санатория Мцыри, дом 2. По прибытию первого подразделения произошел хлопок газа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что возгорания не произошло, разрушения и повреждения стен несущих конструкций на месте происшествия нет. «Нарушено оконное остекление на кухне и в комнате, повреждена межкомнатная дверь. Есть пострадавший», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в городе Сергиев Посад. По данным МЧС, произошло повреждение остекления, межкомнатных перегородок и балконного блока квартиры.