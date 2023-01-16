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15:28, 16 января 2023
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Синоптики назвали дату возвращения холода в Москву

Синоптики назвали дату возвращения холода в Москву
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Похолодание вернется в Москву в воскресенье, 22 января. Дату в разговоре с ТАСС назвал ведущий специалист центра погоды Александр Синенков.

«Похолодание ожидается к следующим выходным дням», — рассказал синоптик. При этом в субботу температура опустится уже до 0 градусов, в воскресенье днем до минус 3–4 градусов, ночью до минус 5–6 градусов мороза.

По словам специалиста, в течение недели температура будет повышаться и во второй половине недели начиная со среды повысится до 0 — плюс 2 градусов, а в пятницу до плюс 3 градусов, ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что февраль в Москве будет морозным.

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