Москвичам спрогнозировали морозный февраль

Морозный февраль в Москве спрогнозировала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В беседе с «Российской газетой» она заявила, что в центральной России температура в последний месяц зимы будет преимущественно минус 8-13 градусов ночью, днем — минус 2-7 градусов.

Значительных осадков при этом не ожидается. «На европейской территории никаких серьезных снегопадов пока не прогнозируется. В том числе и в Москве осадков выпадает мало», — отметила синоптик.

Ранее москвичам пообещали самую теплую за 15 лет погоду на Крещение. В столице ожидается плюсовая температура.