Холодная погода сохранится в Москве до конца недели. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, такая погода больше характерна для октября. Ночи при этом будут чуть теплее из-за облачности. А в субботу, 27 сентября, на Москву обрушится дождь.

«Преобладающая температура в Москве будет в пределах плюс 7–9 градусов, по региону — от плюс 3 до плюс 9 градусов. То, что касается дневной температуры, она практически мало будет отличаться от того, что будет в середине недели. В пятницу в столичном регионе плюс 12–14 градусов. В субботу также около плюс 12 градусов максимальная температура», — сказала синоптик.

Кроме того, в эти дни ожидается плотный северный ветер, добавила Позднякова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что отопление в Москве начнут включать в среду, 24 сентября.