Метеорологи выявили самую холодную ночь за февраль

Самую холодную ночь за февраль в Москве выявили метеорологи, об этом написал в личном Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Отмечается, что в последний раз так холодно в столице было в рождественские морозы, 10 января.

«Минувшей ночью минимальная температура воздуха в Москве, на главной метеостанции столицы ВДНХ, опустилась до минус 15,1 градуса — это самая низкая температура, зафиксированная в феврале», — написал метеоролог.

По словам Леуса, самые крепкие морозы сегодня были установлены в Электростали — минус 23,8 градуса, Клину — минус 22,1 градуса и Талдоме, где температура воздуха опустилась до минус 20,2 градуса. Тогда как самой теплой точкой столичного региона оказался Можайск, где столбики термометров показали 8,6 градуса мороза.

Ранее был назван самый холодный день предстоящей недели.