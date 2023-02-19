Назван самый холодный день предстоящей недели

Самый холодный день предстоящей недели в своем Telegram-канале назвал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в среду, 22 февраля, столбики термометра в ночные часы опустятся ниже 18 градусов.

«На свой пик похолодание выйдет в середине недели, когда на Русскую равнину заглянет гребень антициклона с северо-востока. В облаках появятся прояснения, снег прекратится. Ночью температура опустится до минус 13-18 градусов, а в северных и восточных районах и ниже минус 20 градусов. Днем термометры покажут минус 7-12 градусов», — рассказал метеоролог.

В понедельник, 20 февраля, в городе продолжит идти снег, температура воздуха составит минус 3-8 градусов. Со вторника, 21 февраля, температура воздуха начнет понижаться и опустится до минус 11-16 градусов ночью, днем — до минус 5-10 градусов.

На предстоящие праздничные выходные в столицу снова вернется снегопад. В четверг, 23 февраля, в столице ожидается до минус 5-10 градусов мороза, в пятницу — до минус 2-7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.