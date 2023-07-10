Москвичей предупредили об осеннем холоде

Об осеннем холоде к середине недели предупредила москвичей в своем Telegram-канале специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, к утру 10 июля температура воздуха в столице опустилась до восьми градусов. В среду утром, 12 июля, столбики термометров опустятся до отметки три градуса, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы, отметила метеоролог.

Как сообщает Гидрометцентр, во вторник, 11 июля, в городе днем ожидается 18-20 градусов тепла, облачно с прояснениями и небольшой дождь. В среду в столице будет 16-18 градусов, ожидаются небольшие осадки.

Ранее синоптик Тишковец также заявил, что температура воздуха к середине недели в столице может опустится до 11 градусов тепла в дневные часы.