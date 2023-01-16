Танец детей под песню «Хоп, мусорок» в подмосковном парке попал на видео

На кадрах видно, как аниматор с юными зрителями танцует на сцене под песню, посвященную будням в женской тюрьме. «Всех понятых, полублатных, да и тебя, ***, мусор, я в гробу видала», — звучит из динамиков припев.

В мытищинской единой дирекции парков сообщили «Подъему», что мероприятие на видео было несогласованным. «Парк открыт для всех, открытая территория, эта сцена тоже открытая и в общем доступе. На видео — вечер, а вечером мы очень редко программы проводим. Кто это был, что это было — выясняем», — заявили в пресс-службе.

«В любом случае на наши концерты детей не пускают, возрастные ограничения никто не отменял. Ну а видео с белым мишкой, видимо, просто шутка организаторов данного мероприятия. Шутка удалась», — высказался о случившемся продюсер «Вороваек» Никита Надыктов в комментарии «Газете.Ru».

Ранее россиян восхитил танец 89-летнего мужчины в московском парке. Видео с пенсионером, двигающимся под музыку, опубликовали в сети.