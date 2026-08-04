«Хорошие» облака затянули московское небо

Облака «хорошей погоды» затянули московское небо 4 августа, рассказал агентству «Москва» старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди.

Речь идет о кучевых облаках с плоским основанием. Мостаманди пояснил, что они образуются вследствие подъема прогретого у поверхности Земли воздуха и, как правило, не сопровождаются осадками.

Климатолог добавил, что погодные условия над Москвой определяются периферией антициклона и малоградиентным барическим полем, что способствует слабым ветрам, хорошей видимости и развитию типичных облаков «хорошей погоды».

Ранее летом в небе над Москвой заметили редкое атмосферное явление — «дьявольские» облака.