Город
Опубликовано 04 августа 2026, 10:28
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«Хорошие» облака затянули московское небо

Мостаманди: Облака «хорошей погоды» затянули московское небо 4 августа.
«Хорошие» облака затянули московское небо
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Облака «хорошей погоды» затянули московское небо 4 августа, рассказал агентству «Москва» старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди.

Речь идет о кучевых облаках с плоским основанием. Мостаманди пояснил, что они образуются вследствие подъема прогретого у поверхности Земли воздуха и, как правило, не сопровождаются осадками.

Климатолог добавил, что погодные условия над Москвой определяются периферией антициклона и малоградиентным барическим полем, что способствует слабым ветрам, хорошей видимости и развитию типичных облаков «хорошей погоды».

Ранее летом в небе над Москвой заметили редкое атмосферное явление — «дьявольские» облака.

Автор:Анна Вальман
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