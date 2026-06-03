Над Москвой заметили «дьявольские» облака

В небе над Москвой заметили редкое атмосферное явление – «дьявольские» облака. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил старший научный сотрудник лаборатории динамики климата МФТИ Сулейман Мостаманди.

Ученый объяснил, что асператус (современное название асперитас) является редкой и эффектной разновидностью облаков, чью нижнюю кромку покрывают хаотичные волнообразные структуры, напоминающие перевернутое бушующее море. Свое прозвище «дьявольские» они получили за зловещий облик, однако сами по себе никаких погодных угроз не несут.

Мостаманди отметил, что асператус официально признан отдельным видом облаков в 2017 году. При этом, добавил он, механизм их формирования до сих пор вызывает научные дискуссии.

В марте над столицей появились перистые облака, похожие на «ангельские крылья». Синоптики объяснили, что такие облака нередко являются предвестниками изменения погоды и могут говорить о приближении теплого фронта.