Хозяев гуляющего по улицам Подмосковья львенка проверят

В отношении хозяев львенка, гуляющего по улицам Подмосковья организуют проверку. Об этом KP.RU заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Он объяснил, что несмотря на то что хозяева утверждают о законности содержания хищника в своем доме и заявляют о наличии на него всех соответствующих документов — это не может быть правдой. По словам Бурматова, в России существуют список животных, запрещенных к содержанию в квартирах, домах, дачных участках. В него в том числе входят и львы.

«Хищник, какого бы возраста он ни был, может быть опасен: так в Грозном не так давно медвежонок вцепился в лицо девушке, мы недавно занимались этой историей», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что благодаря огласке в сети это дело не останется без внимания надзорных органов. Животное будет изъято и переделано в реабилитационный центр. Помимо прочего, ввоз львенка в страну мог быть контрабандой, и если это подтвердится, то станет основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее в сети появилось видео гуляющего по подмосковной деревне маленького хищника. Местные жители утверждают, что животное уже не первый раз было замечено на самовыгуле.