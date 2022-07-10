Город
Сегодня в 12:07
1 мин.

Хозяев гуляющего по улицам Подмосковья львенка проверят

Хозяев гуляющего по улицам Подмосковья львенка проверят
Кадр: телеграм-канал «Новости Москвы»

В отношении хозяев львенка, гуляющего по улицам Подмосковья организуют проверку. Об этом KP.RU заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Он объяснил, что несмотря на то что хозяева утверждают о законности содержания хищника в своем доме и заявляют о наличии на него всех соответствующих документов — это не может быть правдой. По словам Бурматова, в России существуют список животных, запрещенных к содержанию в квартирах, домах, дачных участках. В него в том числе входят и львы.

«Хищник, какого бы возраста он ни был, может быть опасен: так в Грозном не так давно медвежонок вцепился в лицо девушке, мы недавно занимались этой историей», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что благодаря огласке в сети это дело не останется без внимания надзорных органов. Животное будет изъято и переделано в реабилитационный центр. Помимо прочего, ввоз львенка в страну мог быть контрабандой, и если это подтвердится, то станет основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее в сети появилось видео гуляющего по подмосковной деревне маленького хищника. Местные жители утверждают, что животное уже не первый раз было замечено на самовыгуле.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.