Стало известно о буддийском храме в Подмосковье

О буддийском храме в подмосковной деревне Марусино рассказал «Мосленте» основатель и глава Федерации вьетнамского боевого искусства Там Куи Кхи-конг в России, буддист Тхиен Зуен (Игорь Михневич). Вьетнамская пагода открылась в столичном регионе в 2017 году.

«Вьетнамское религиозное объединение называется "Соломенная хижина". Оно абсолютно официально зарегистрировано. Для строительства пагоды был куплен участок, на котором и выстроили здание, внешне напоминающее обычный коттедж. Но никто ни от кого не скрывается, конечно. Там есть большая вывеска», — рассказал собеседник «Мосленты».

По словам героя интервью, прийти в подмосковный храм может любой желающий. Однако не стоит посещать это место как музей, предупредил он. «Тут такое не практикуется. В пагоде постоянно идут службы, там живут монахи», — рассказал Тхиен Зуен.

Ранее глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой в содействии постройки храма в Москве.