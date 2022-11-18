Жильцы московского дома пожаловались на художников и гастарбайтеров

На художников и гастарбайтеров пожаловались в беседе с «Мослентой» жильцы дома на углу Милютинского и Боброва переулков, более известного как «Дом Лансере». В четырех подъездах здания в центре Москвы сегодня осталось около десяти квартир, где живут родившиеся здесь люди и их потомки, остальные помещения сдаются.

«В них живут либо художники, которые снимают комнаты по 25-35 тысяч рублей в месяц, либо рабочие, которых селит сюда местный "Жилищник". Все заплевано, прокурено. Заходишь туда и как будто в селе оказываешься», — рассказала проживающая в одной из квартир Алла Лансере, супруга потомственного художника Евгения Лансере. «После нас — хоть потоп» — так, по словам собеседницы «Мосленты», относятся к жилью ее нынешние соседи.

Больше всего проблем жильцам доставляют несанкционированные концерты, которые организуют соседи-художники. «На прошлой неделе у нас был очередной такой концерт, хотя мы уже много раз просили их не устраивать. Все равно завозят аппаратуру и включают звук на полную. Стены дрожат, разговаривать невозможно — в комнате не слышно, что говорит человек в метре от тебя», — поделилась жительница третьего подъезда «Дома Лансере» Надежда Федяева.

Женщина уточнила, что только после вызова полиции музыка стихла. «Полицейские потом рассказали, что 60 человек из квартиры вывели», — заявила она.

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