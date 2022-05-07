Стало известно о роли «хулиганов» при спасении москвичей

Москвичам рассказали о роли «хулиганов» при спасении людей, попавших в ДТП или оказавшихся запертыми в квартирах. Как сообщает сайт мэра и правительства Москвы, «хулиганами» спасатели называют стальные стержни ч вилкой-гвоздодером и головкой с плоским клином и изогнутым шипом на концах.

Этот инструмент позволяет оперативно вскрыть двери в случае угрозы жизни и здоровью людей. «Хулиганы» используют и как рычаг для поднятия тяжелых предметов, а также пробивают им шины для стабилизации поврежденных при ДТП автомобилей.

В кратчайшие сроки освободить человека из аварийного транспортного средства помогают и пила для резки стекол, стеклобой, гидравлические инструменты и оборудование для стабилизации машин. Во время выполнения спасательных работ острые металлические края закрывают специальными накладками — во избежание травм.

Ранее спасатели вытащили пенсионерку из запертой квартиры на юге столицы. Женщине требовалась срочная медицинская помощь.