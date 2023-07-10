Росгвардейцы пресекли хулиганство лемура на юге Москвы

Кошачьего лемура поймали на юге столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ведомства.

«Следуя по Даниловской набережной, экипаж Росгвардии обратил внимание на животное, которое было испугано и вело себя агрессивно — прыгало на проезжающие автомобили и проходящих мимо граждан. Правоохранителями было принято решение о поимке экзотического хулигана», — рассказали представители Росгвардии.