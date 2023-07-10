Город
16:23, 10 июля 2023
1 мин.

Росгвардейцы пресекли хулиганство лемура на юге Москвы

Сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура на Даниловской набережной в Москве.

Росгвардейцы пресекли хулиганство лемура на юге Москвы
Кадр: Росгвардия

Кошачьего лемура поймали на юге столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ведомства.

«Следуя по Даниловской набережной, экипаж Росгвардии обратил внимание на животное, которое было испугано и вело себя агрессивно — прыгало на проезжающие автомобили и проходящих мимо граждан. Правоохранителями было принято решение о поимке экзотического хулигана», — рассказали представители Росгвардии.

Животное поймали, накормили фруктами и передали представителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города, добавили в ведомстве.

Кошачий (кольцехвостый) лемур или катта — наиболее известный вид из семейства лемуровых, относится к подотряду мокроносых обезьян отряда приматов. По величине животное сопоставимо с кошкой — отсюда и название. Длина тела такого лемура составляет 38-45 сантиметров, а длина его напоминающего спираль хвоста — 55-62 сантиметра.

Ранее молочную королевскую змею обнаружили возле жилого дома в Москве.