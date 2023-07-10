Росгвардейцы пресекли хулиганство лемура на юге Москвы
Сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура на Даниловской набережной в Москве.
Кошачьего лемура поймали на юге столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ведомства.
«Следуя по Даниловской набережной, экипаж Росгвардии обратил внимание на животное, которое было испугано и вело себя агрессивно — прыгало на проезжающие автомобили и проходящих мимо граждан. Правоохранителями было принято решение о поимке экзотического хулигана», — рассказали представители Росгвардии.
Животное поймали, накормили фруктами и передали представителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города, добавили в ведомстве.
Кошачий (кольцехвостый) лемур или катта — наиболее известный вид из семейства лемуровых, относится к подотряду мокроносых обезьян отряда приматов. По величине животное сопоставимо с кошкой — отсюда и название. Длина тела такого лемура составляет 38-45 сантиметров, а длина его напоминающего спираль хвоста — 55-62 сантиметра.
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