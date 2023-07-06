Молочную королевскую змею обнаружили возле жилого дома в Москве

Молочную королевскую змею яркого окраса обнаружили местные жители в палисаднике возле жилого многоэтажного дома на 9-й Парковой улице в Москве, пишет «МК».

По данным издания, эта бело-красно-черная змея неядовитая и относительно популярна в качестве домашнего питомца. Ее хозяина пока не нашли. Змею поместили в центр передержки диких животных.

«Похожа на красивую веревочку. Не дай бог с такой встретиться», «Почему разрешают таких животных дома держать. Собак мало вам?», «Ничего вы не понимаете: она на самовыгуле, погуляет и сама вернется», — прокомментировали юзеры.

Ранее в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды порекомендовали при встрече со змеей пройти мимо и ни в коем случае не брать ее в руки.