Жительница Подмосковья убила своего сына ножом

46-летняя жительница Подмосковья убила своего 26-летнего сына ножом, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«11 декабря 2022 года в квартире, расположенной в городе Шатура между подозреваемой и ее сыном произошел словесный конфликт. В ходе развития ссоры женщина нанесла родственнику удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Подозреваемая признала свою вину. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения.

Ранее в Подмосковье школьница убила младшего брата. Сестра малолетнего нанесла ему смертельные удары. От полученных травм ребенок скончался.