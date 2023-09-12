В Домодедово пресекли контрабанду килограммов украшений на миллионы рублей

В столичном аэропорту Домодедово у пассажира из Индии изъяли 25 килограммов незадекларированных ювелирных изделий на 4,5 миллиона рублей. Об этом «Мосленте» сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным пресс-службы ведомства, во время досмотра его багажа таможенники выявили расфасованные по пакетам новые серебряные украшения со вставками из бриллиантов и жемчуга, в том числе кольца, серьги и подвески.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров. Задержанному может грозить лишение свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Вывоз боевых советских медалей и орденов пресекли в столичном аэропорту.