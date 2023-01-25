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03:20, 25 января 2023
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В Подмосковье женщине удалили трехкилограммовый комок волос из желудка

В Подмосковье женщине удалили трехкилограммовый комок волос из желудка
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трехкилограммовый комок волос из желудка удалили пациентке Щелковской больницы, сообщает областной Минздрав. Женщина поступила в подмосковное медучреждение с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту после еды.

Медики обнаружили в желудке пациентки кровоточащие язвы и трихобезоар — шар, состоящий из волос. Выяснилось, что долгое время госпитализированная ела свои волосы и ранее ей уже делали из-за этого операцию.

Врачи вскрыли живот пациентки, вырезали язву и удалили комок. Операция прошла успешно, сейчас женщина восстанавливается в хирургическом отделении.

Ранее в Подмосковье врачи извлекли из бронхов младенца крупный фрагмент ели. Пятимесячный ребенок случайно проглотил ветку новогоднего дерева.

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