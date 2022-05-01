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Кинолог назвал меры безопасности при поездке на дачу с собакой

Кинолог назвал меры безопасности при поездке на дачу с собакой
Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

О мерах безопасности при поездке на дачу с собакой в интервью РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Голубев заявил, что перед поездкой следует учесть все меры безопасности: от обработки от паразитов и вакцинации до надежного забора, через который питомец не сможет убежать. Кинолог также посоветовал проверить сам участок на наличие потенциально опасных предметов и различных ядов. Особое внимание он порекомендовал уделить химикатам, чистящим средствам и ядам для защиты от грызунов. При первых же симптомах отравления собаки необходимо удалить яды из организма и обратиться к ветеринарному врачу.

Эксперт напомнил и об опасности насекомых. «Неприятностями могут окончиться для питомца и встречи с насекомыми, особенно если у собаки аллергия. Наиболее опасны укусы шмелей, пчел и ос. Чаще всего питомца кусают за нос или верхнюю губу, где сразу возникает сильный отек. Нередко укус приходится в область глаза или в слизистую оболочку ротовой полости, что может вызвать удушье», — рассказал Голубев.

Специалист также призвал подальше убирать бытовую химию, краски, клеи и сельскохозяйственные удобрения и мусор, который может травмировать питомца. «Не позволяйте собаке грызть такие растения, например, как ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень», — заключил в разговоре специалист.

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