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Кинологи рассказали об опасных ошибках при снятии клеща с собаки

Кинологи рассказали об опасных ошибках при снятии клеща с собаки
Фото: Pixabay

Весной вместе с наступлением тепла в лесах активизируются клещи. Нередко домашние питомцы становятся жертвами паразитов, но еще чаще собаководы допускают опасные ошибки при попытке помочь животному. Как не усугубить ситуацию со здоровьем собаки, «Мосленте» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, ни в коем случае нельзя использовать масло, бензин, спиртосодержащие и другие раздражающие средства, чтобы удалить паразита. «Как только вы зальете клеща подобным средством, закупорятся дыхательные отверстия клеща, и он выплеснет в организм собаки все вредные вещества из пищеварительной системы: это могут быть вирус клещевого энцефалита, анаплазма или боррелия, что приведет к интоксикации организма собаки», — объяснил кинолог.

Также нельзя пытаться снять клеща с помощью резких движений, стараясь выдернуть его из кожи. Ее следует и сдавливать его в процессе удаления, поскольку это ускорит процесс попадания опасных веществ из тела клеща в организм животного.

Решение оставить клеща на теле собаки также может привести к необратимым последствиям. По словам Голубева, чем дольше клещ находится на теле питомца, тем больше риск, что он будет инфицирован.

Ранее заслуженный врач России назвала способы защиты от клещей на прогулке.

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