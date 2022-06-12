Кинолог предупредил об опасности шашлыка для собак

Шашлык может вызывать анемию, диарею и отравление у собак. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Специалист пояснил, что жирная, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собак. Кроме того, в маринаде, помимо острых специй, зачастую присутствуют лук и чеснок, которые плохо влияют на нюх питомца и вызывают диарею и анемию.

«Также забудьте о привычном мифе, что собаки любят есть кости, и им необходимо их давать. Никогда не давайте собаке кости со стола: трубчатые кости собака разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного. Их нельзя ни в вареном, ни в жареном, ни запеченном виде. Собака не в состоянии их переварить», — напомнил кинолог.

Эксперт также посоветовал для экстренных случаев держать в аптечке активированный уголь, чтобы можно было оказать первую помощь собаке до обращения в ветеринарную клинику.

Ранее кинолог назвал наиболее опасные для собак виды насекомых.