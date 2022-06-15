Кинолог дал рекомендации хозяевам гиперактивных собак

О том, как успокоить чрезмерно активную собаку «Мосленте» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он объяснил, что собаки разных пород и темпераментов по-разному проявляют свою активность, но иногда повышенная возбудимость говорит о проблемах нервной системы.

«Если активность вашего питомца выходит за рамки разумного, то вероятнее всего такое поведение обусловлено нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости собаки. Содержание и дрессировка таких собак требуют грамотного подхода и регулярных занятий, нельзя оставлять такое поведение без внимания», — сказал Голубев.

Кинолог советует не поощрять гиперактивность животного — похвала может лишь закрепить нежелательное поведение. Кроме того, собакам часто передается состояние своего хозяина, и когда человек нервничает и повышает голос на животное, питомец начинает копировать такое поведение.

Специалист рекомендует придумать для питомца какое-то интересное занятие, например, аджилити, каникросс, фризби, дог-пуллер. Гиперактивные собаки должны чаще гулять — обязательно под присмотром хозяина. Для таких животных также отлично подойдут интеллектуальные игрушки. Например, игры-головоломки или конг-игрушки, которые фаршируют любимыми лакомствами питомца. Они позволяет обеспечить умственную нагрузку, а также удовлетворить потребность в жевании и добыче еды.

Ранее Владимир Голубев предупредил об опасности шашлыка для собак.