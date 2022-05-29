Кинолог предупредил об опасности одного вида растений для собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости предупредил об опасности ландышей для собак.

По словам специалиста, благоухание данного цветка создает обманчивое впечатление — на самом деле это одно из самых опасных и ядовитых растений. Если питомец съест ягоды ландыша, которые обычно созревают в июне, у него может начаться рвота, диарея, тяжелая аритмия, потеря равновесия и даже судороги. Растение содержит в себе сердечный гликозид, повышенная доза которого может привести к летальному исходу, отметил кинолог.

«Лучший способ любоваться этими цветами — издалека. Внимательно следите за собакой и в чаще леса, чтобы она случайно не полакомилась этими цветами на природе», — предупредил Голубев.

Эксперт призвал внимательно относиться и к срезанным пионам, каллам, ирисам, нарциссам, подснежникам, люпинам, тюльпанам, лилиям, гипсофилам, хризантемам, делфиниумам, наперстянкам, гиацинтам и сирени, так как эти цветы и вода, в которой они стояли также могут навредить собаке.

Ранее кинолог рассказал об опасных ошибках при снятии клеща с собаки.