Заслуженный врач России назвала способы защиты от клещей на прогулке

Способы защиты от клещей на прогулке назвала главный врач городской клинической больницы имени Виноградова и родильного дома №4, профессор, заслуженный врач России Ольга Шарапова. Ее процитировало агентство «Москва».

Шарапова напомнила, что сезон активности клещей начинается весной и заканчивается чаще всего только в октябре, однако именно весной эти кровососы наиболее опасны. «Избежать укуса можно, для этого старайтесь на даче, в лесу и в парках носить одежду, которая полностью закрывает тело. Лучше отдать предпочтение светлым тканям — тогда клеща сразу будет видно», — сказала она. И посоветовала для лучшей защиты прятать волосы под одежду.

Специалист порекомендовала во время прогулки каждые 15-20 минут внимательно осматривать свою одежду и тело на предмет клещей. Причем очень внимательно, ведь эти паразиты чаще всего выбирает укромные места — голову, уши, шею, пах — и в момент укуса «впрыскивает обезболивающее».

Шарапова посоветовала пользоваться репеллентами, но выбиратье средства для защиты именно от клещей. Препараты от комаров не помогут. Тем, кто отправляется на прогулку с животным, стоит обработать и питомца, а по возвращении домой тщательно проверить его шерсть.

Один из главных советов Шараповой — при обнаружении клеща на своем теле или теле питомца незамедлительно обратиться к врачу.

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