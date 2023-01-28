В Москве возобновит работу кинотеатр «Ударник»

Знаменитый московский кинотеатр «Ударник», закрытый в 2010 году, возобновит работу. Его реставрация начнется в 2023 году, сообщила ТАСС Светлана Максимченко, возглавляющая проектную группу «Ударника».

Работы, по словам эксперта, займут не менее четырех лет. «"Ударник" восстановят как фестивальный и премьерный кинотеатр. В здании разместятся несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше откроется терраса и смотровая площадка», — рассказала Максимченко.

Ранее пользователи сети поделились воспоминаниями об «Ударнике». Многие отметили, что именно там проходили все кинофестивали до появления кинотеатра «Россия».