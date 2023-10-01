Кишащие крысами мусорные контейнеры в Подмосковье попали на видео

В мусорных контейнерах подмосковных Люберец расплодились крысы. Записанное очевидцами видео опубликовал Telegram-канал «Люберцы Life».

Как сообщают жители города, грызуны заполонили мусорные баки в дачном поселке Красково городского округа Люберец. В ролике более десятка крыс снуют между мусорными отходами в поисках пищи.

Ранее в одном из московских подъездов появилось объявление для заразившего дом тараканами соседа.