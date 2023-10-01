20:02, 01 октября 2023
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Кишащие крысами мусорные контейнеры в Подмосковье попали на видео
В мусорных контейнерах подмосковных Люберец расплодились крысы.
Кадр: Telegram-канал «Люберцы Life»
В мусорных контейнерах подмосковных Люберец расплодились крысы. Записанное очевидцами видео опубликовал Telegram-канал «Люберцы Life».
Как сообщают жители города, грызуны заполонили мусорные баки в дачном поселке Красково городского округа Люберец. В ролике более десятка крыс снуют между мусорными отходами в поисках пищи.
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