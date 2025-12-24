Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре лососевых пяти торговых марок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения от организации, полученные по итогам проведенного исследования закупленной продукции.

В исследовании принимали участие марки: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра», «Очень нежная», «365 дней», «Камчатское море», «Меридиан», «Москва на волне», «Путина», «Ашан», «Корсаков», «Тунгутун», «Авача», «Вкусвилл», «Сахалинский Икорный Дом», «МорМер», «Тунайча», «Горчаков», «Metro Chef».

Выяснилось, что во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк. Однако кишечную палочку обнаружили в икре пяти торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра».

Наряду с этим в Роскачестве рассказали, что у марки «Авача» на банке указано «икра горбуши», однако ДНК-тест выявил более дорогую икру кеты. Формально это нарушение, но поскольку оно оказалось в сторону более дорогого продукта, скорее всего, это следствие ошибки на производстве, считают в ведомстве.

