Столичные врачи пришили отрубленную кисть 16-летнему подростку

Столичные врачи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова пришили 16-летнему подростку кисть, отрубленную в результате несчастного случая при работе с электрическим дровоколом, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Операции по восстановлению конечностей — реплантации — сами по себе являются очень кропотливыми и продолжительными. В этой ситуации дополнительной трудностью стало то, что рука была отсечена на уровне пястных костей. В этом месте структуры, значимые для функции всех пальцев — сухожилия, мышцы, сосуды и нервы, расположены слишком близко друг к другу, а значит, требуется более тонкая хирургическая работа, чтобы не только их сшить, но и обеспечить условия для их дальнейшего функционирования», — цитирует пресс-служба заведующего отделением реконструктивной микрохирургии больницы Александра Александрова.

Операция проводилась в несколько этапов и заняла шесть часов. Сначала медики сопоставили и зафиксировали металлическими спицами костные структуры кисти, потом сшили поврежденные сухожилия. Затем они сшили вены и артерии и запустили кровоток. На завершающем этапе были соединены поврежденные нервы и восстановлена мышечная структура.

Заведующий отделением отметил, что подростку сильно повезло. По его словам, пациента быстро доставили в больницу, а перевозку отсеченной кисти осуществляли в пластиковом контейнере, который был помещен в воду со льдом.

Сейчас мальчик находится дома, в скором времени ему должны снять металлофиксаторы. Восстановленная кисть начала понемногу двигаться, но на возвращение чувствительности может уйти до полугода, отметили в больнице.

Ранее, в ноябре прошлого года, московские врачи пришили пациенту отпиленные случайно пальцы.