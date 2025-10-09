Китайцы ринулись в московские рестораны

Туристы из Китая тратили больше всего в ресторанах и кафе Москвы в период праздничной «золотой недели». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

С 1 по 7 октября в Китае проходит «золотая неделя», когда отмечаются День образования КНР и Праздник середины осени. Период «золотой недели» традиционно становится временем массовых путешествий. В этом году Россия оказалась одним из популярных направлений. Анализ расходов с 26 сентября по 6 октября показывает следующую картину: лидер по обороту и количеству покупок — категория общепита. Рестораны и кафе стали главной статьей расходов у туристов.

На втором месте расположился транспорт, на третьем — услуги. В топе по обороту также оказались развлечения, услуги, продуктовые магазины и отели. Количество выданных карт туристам из Китая в аэропорту Шереметьево с 26 сентября по 6 октября 2025 года увеличилось на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а разница с показателями предыдущего месяца еще более впечатляющая — рост на 811 процентов, поделился Ефимочкин.

Ранее основные лайфхаки для экономии на отпуске перечислила туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алена Фомина. Она рекомендует панировать путешествие минимум за 2-3 месяца до предполагаемого отдыха.