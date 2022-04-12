В Москве кладбища подготовили к весенним праздникам

136 московских кладбищ подготовили к массовым посещениям в Вербное воскресенье (10 апреля), на Пасху (17 апреля), Красную горку (1 мая) и Радоницу (3 мая). Об этом рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг столицы.

В сообщении говорится, что в дни весенних религиозных праздников кладбища будут открыты с 08:00 до 19:00. Для посетителей закупили более 2,8 миллиона пакетов для сбора мусора и 18 тысяч кубометров песка. Также подготовили около десяти тысяч единиц хозяйственного инвентаря, доступного в бесплатных пунктах проката.

Кроме того, к наиболее крупным кладбищам и на их территории 17 и 24 апреля, 1 и 3 мая будут ходить бесплатные автобусы. В прошлом году такой экспресс-транспорт курсировал по Востряковскому (Центральному, Северному), Долгопрудненскому (Центральному), Домодедовскому, Котляковскому, Кузьминскому, Митинскому, Николо-Архангельскому, Перепечинскому, Троекуровскому, Химкинскому, Щербинскому (Центральному и Южному), а также по Хованскому некрополю (Северному, Центральному, Западному кладбищам). В этом году планируется запустить маршруты и на Бутовском кладбище.

Ранее была раскрыта причина популярности Новодевичьего кладбища среди интеллигенции.