В Москве клоун вызвал проститутку в цирк и был обманут

Работник «Шапито» в городе Щербинка в Новой Москве вызвал проститутку прямо на рабочее место, после чего был обманут на деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина по фамилии Угрюмов нашел соответствующее объявление в сети и позвонил по указанному телефону. С девушкой он условился на предоплату в полторы тысячи рублей, которую он произвел с карты своей матери. Позже работница интимных услуг запросила еще 4,5 тысячи рублей, на что сотрудник цирка согласился.

Через некоторое время мужчину попросили вновь перевести еще денег, после чего он понял, что стал жертвой аферистов. Россиянин обратился в полицию.

Ранее московские правоохранители объявили в розыск родителей, пытавшихся заказать проститутку своему приемному сыну-дошкольнику.