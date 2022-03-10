Россияне вспомнили работу московского книжного магазина в СССР

Россияне в группе Facebook «Москва и москвичи» поделились воспоминаниями о работе знаменитого книжного магазина «Молодая гвардия» в эпоху СССР.

По словам автора поста, двухэтажный книжный впервые открыл свои двери для посетителей 4 марта 1974 года на Большой Полянке.

Одна из пользовательниц в комментариях напомнила, что в советские годы именно в этом книжном был хороший выбор иностранной литературы. Другие подписчики рассказали, как ходили туда и за художественной литературой, и за учебниками в разные годы. «Дядя рядышком живет, ездили к нему с мамой и заходили», «И я заходила, когда рядом училась. Потом в зрелые годы. Приятно вспомнить!» — с ностальгией прокомментировали участницы сообщества.

При этом большинство юзеров под постом сошлись во мнении, что «Молодая Гвардия» до сих пор является для них одним из самых значимых мест мегаполиса. «Отличный магазин!», «Любимый книжный», «Пожалуй, самый любимый с детства», — с восхищением написали подписчики.

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