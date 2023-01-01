Опубликовано расписание новогоднего поезда в московском метро

Расписание новогоднего поезда «Еж» в московском метро опубликовал столичный Дептранс в своем Telegram-канале. Состав, декорированный праздничными украшениями, пустили по Таганско-Краснопресненской линии.

Днем 1 января 2023 года первый новогодний «Еж» выходит на линию в 11:51 от станции метро «Планерная». Состав будет курсировать до 19 часов вечера. В остальные праздничные дни, кроме 5 января, первый праздничный поезд будет отправляться от «Планерной» в 7:17, последний — от «Котельников» в северную сторону в 21:01. 5 января движение «Ежа» начнется в 13:59 от севера фиолетовой ветки, последний поезд отправится от «Котельников» в сторону «Планерной» в 21:24.

Ранее нюансы работы в новогоднюю ночь раскрыл машинист столичного метро. Он сообщил, что ему нравится дежурить в этот праздник.