Женщине прострелили колени в Подмосковье

Жительнице Подмосковья прострелили колени во время отдыха в сквере. О произошедшем в городе Сергиев Посад сообщили «Известия».

Как рассказала изданию потерпевшая, после работы, около 23:00 в воскресенье, 1 мая, она пошла с подругами на прогулку. Женщины расположились на лавке на территории ЖК «Гранд Парк», чтобы поесть шашлык. Россиянка подчеркнула, что они не шумели и в целом вели себя прилично.

Неожиданно отдыхающие услышали выстрел — выпущенная со стороны жилого дома пуля пролетела по воздуху мимо них. Вскоре неизвестный выстрелил снова — на этот раз пуля попала в лавку, рядом с которой стояла компания. Женщины предположили, что стреляют из пневматики, и переместились на другую лавку. Позже они поняли, что их новое место оказалось ближе к балкону, с которого стрелял злоумышленник: следующая пуля попала одной из подруг в колено. Еще одна попала ей же в другое колено, но прошла навылет.

Женщину госпитализировали. Отмечается, что одна из пуль крепко застряла в кости и вытаскивать ее опасно: потерпевшая рискует стать инвалидом.

В беседе с изданием россиянка заметила, что около полугода назад из окон того же ЖК неизвестный стрелял по собакам, но его так и не нашли. Она уверена, что ее ранил тот же человек.

Ранее в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе мужчина открыл стрельбу из окна 19-го этажа. Он начал стрелять в воздух, сопровождая эти действия выкриками на непонятном языке.