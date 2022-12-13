Названо количество наряженных новогодних елок на улицах Москвы

Количество наряженных новогодних елок на улицах Москвы назвал на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсит свыше тысячи искусственных елей высотой от шести до 25 метров. Они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами», — сказал он.

Также будет установлено порядка четырех тысяч объемных декоративных конструкций. Так, на Поклонной горе уже появился гигантский светомузыкальный шар. Традиционно на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке появятся световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями и цифрами 2023, а на опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, отметил Бирюков.

Для украшения используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. По словам заммэра, такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Ранее москвичам напомнили адрес ближайшей усадьбы Деда Мороза. Усадьба располагается в районе Выхино-Жулебино на окраине парка «Кузьминки» по адресу Волгоградский проспект, 168Д.