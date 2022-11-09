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18:09, 09 ноября 2022
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В Москве резко увеличилось количество квартир на продажу

В Москве резко увеличилось количество квартир на продажу
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Количество квартир на продажу в новостройках в Новой Москве увеличилось почти на 25 процентов в третьем квартале 2022 года. Об этом «Известиям» рассказали эксперты компании «Метриум».

Стало также известно, что число проектов в реализации в Новой Москве в третьем квартале этого года увеличилось с 32 до 37. Специалисты отмечают, что местные жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса не уступают по качеству старомосковским, но по цене гораздо доступнее. Кроме того, инфраструктура Троицкого и Новомосковского округов местами развивается даже лучше, чем некоторые районы Старой Москвы.

«С июня, когда проявились очевидные позитивные тенденции, девелоперы вывели на рынок большие объемы нового предложения, а цены практически перестали расти», — отметила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Ранее стало известно о «беспрецедентных скидках» на один тип жилья в Москве.

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