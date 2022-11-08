Стало известно о «беспрецедентных скидках» на один тип жилья в Москве

О «беспрецедентных скидках» на жилье в новостройках Москвы сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов рынка. Стало известно, что в начале ноября большинство застройщиков сохранили или увеличили размер октябрьских дисконтов.

«В октябре этого года скидки достигли беспрецедентных значений. Один из крупных застройщиков объявил о 30 процентной скидке в своих проектах, вслед за ним многие застройщики стали предлагать скидки в размере 20–25 процентов», — рассказали в компании Est-a-Tet.

Как отмечают аналитики, в октябре в старых границах Москвы скидки предлагались в половине лотов, представленных на рынке. При этом больше всего квартир с дисконтами сейчас представлено в новостройках массового сегмента.

По данным «Бест-Новостроя», с сентября по октябрь максимальный размер скидок увеличился с 24 процентов до 27 процентов. При этом раньше размер максимального дисконта был в пределах 15 процентов, в единичных проектах достигал 20 процентов.

Ранее сообщалось, что дома в Подмосковье также начали продавать с большими скидками. Размер дисконта на такую недвижимость в среднем составляет 20 процентов.