В Москве сократилось количество нового жилья

Количество нового жилья в Москве значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой».

Стало известно, что объем предложений жилья в новостройках с января 2023 года оказался почти вдвое меньше, чем в конце 2022 года. В этом году на рынок вышло 15 новых проектов — 13 из них в границах старой Москвы и еще два на территории Новой Москвы. В четвертом квартале 2022 года на первичный рынок жилья в столице вышли 27 проектов, пояснили специалисты.

Ранее были перечислены самые популярные для покупки жилья в новостройках столичные округа. Наибольший спрос на квартиры в новостройках зафиксировали в Троицке и Новой Москве.