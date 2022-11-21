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09:45, 21 ноября 2022
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Названо количество погибших при пожаре в центре Москвы

Названо количество погибших при пожаре в центре Москвы
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Количество погибших человек при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы называет ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. По данным источника агентства, при разборе завалов на месте пожара на цветочном складе обнаружили семь тел.

«Более 20 нарушений пожарной безопасности обнаружено на складе в Москве во время последней проверки в 2019 году, сообщают экстренные службы», — пишет ТАСС.

По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»), сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«Следствием установлено, что днем 20 ноября в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений, общей площадью 2500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ряда СМИ, утром 21 ноября при разборе завалов было обнаружено тело восьмого погибшего.

Ранее крупный пожар на Комсомольской площади попал на видео. Сообщалось, что внутри цветочного склада на Комсомольской площади произошел взрыв, обрушились межэтажные перекрытия на площади 500 квадратных метров.

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