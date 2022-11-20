Пожар на площади в центре Москвы попал на видео

Вскоре после этого спасатели запросили авиацию для тушения цветочного склада возле площади трех вокзалов. Началась эвакуация людей из смежных зданий. Пожару был присвоен третий ранг. «Горит 2000 квадратных метров», — уточнил Mash.

Выяснилось, что внутри цветочного склада на Комсомольской площади произошел взрыв, обрушились межэтажные перекрытия на площади 500 квадратных метров.

Ранее на видео попал пожар на территории Подольского электромеханического завода (бывшего завода «Зингер») в Подмосковье. Причиной ЧП стал загоревшийся упаковочный материал.