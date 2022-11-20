Пожар на площади в центре Москвы попал на видео
Пожар на Комсомольской площади в центре Москвы попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.
«Горят перекрытия между первым и вторым этажами в здании возле трех вокзалов. По нашей информации, полыхает склад цветочной компании», — говорится в сообщении канала. В оранжерее были заблокированы семеро человек — они спрятались в холодильнике. Спасатели их эвакуировали, никто из них не пострадал.
Вскоре после этого спасатели запросили авиацию для тушения цветочного склада возле площади трех вокзалов. Началась эвакуация людей из смежных зданий. Пожару был присвоен третий ранг. «Горит 2000 квадратных метров», — уточнил Mash.
Выяснилось, что внутри цветочного склада на Комсомольской площади произошел взрыв, обрушились межэтажные перекрытия на площади 500 квадратных метров.
Ранее на видео попал пожар на территории Подольского электромеханического завода (бывшего завода «Зингер») в Подмосковье. Причиной ЧП стал загоревшийся упаковочный материал.