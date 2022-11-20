Город
16:27, 20 ноября 2022
1 мин.

Пожар на площади в центре Москвы попал на видео

Пожар на площади в центре Москвы попал на видео
Кадр: Telegram-канал Mash

Пожар на Комсомольской площади в центре Москвы попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.

«Горят перекрытия между первым и вторым этажами в здании возле трех вокзалов. По нашей информации, полыхает склад цветочной компании», — говорится в сообщении канала. В оранжерее были заблокированы семеро человек — они спрятались в холодильнике. Спасатели их эвакуировали, никто из них не пострадал.

Вскоре после этого спасатели запросили авиацию для тушения цветочного склада возле площади трех вокзалов. Началась эвакуация людей из смежных зданий. Пожару был присвоен третий ранг. «Горит 2000 квадратных метров», — уточнил Mash.

Выяснилось, что внутри цветочного склада на Комсомольской площади произошел взрыв, обрушились межэтажные перекрытия на площади 500 квадратных метров.

Ранее на видео попал пожар на территории Подольского электромеханического завода (бывшего завода «Зингер») в Подмосковье. Причиной ЧП стал загоревшийся упаковочный материал.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.