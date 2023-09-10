09:51, 10 сентября 2023
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Названо количество проголосовавших на выборах москвичей
На выборах мэра Москвы за два дня проголосовали свыше 2,6 миллиона человек.
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
На выборах мэра Москвы за два дня проголосовали свыше 2,6 миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову.
«Явка неплохая. Надеемся, к вечеру воскресенья она станет еще лучше», — цитирует агентство Кириллову.
Уточняется, что бумажных бюллетеней было принято 335 791 штук, остальные горожане проголосовали в электронном виде.
Ранее об участии в выборах рассказал действующий мэр столицы Сергей Собянин.