Названо количество проголосовавших на выборах москвичей

На выборах мэра Москвы за два дня проголосовали свыше 2,6 миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову.

«Явка неплохая. Надеемся, к вечеру воскресенья она станет еще лучше», — цитирует агентство Кириллову.

Уточняется, что бумажных бюллетеней было принято 335 791 штук, остальные горожане проголосовали в электронном виде.

Ранее об участии в выборах рассказал действующий мэр столицы Сергей Собянин.