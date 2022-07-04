Москвичи назвали популярные коллекции марок

Популярные коллекции марок назвали москвичи в группе «Старая Москва» социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации рассказал о своей коллекции «Искусство» и спросил у подписчиков, какие марки собирали они.

«Собирала "Флору", "Фауну" и "Архитектуру". Ну и что интересное попадалось. Коллекция сохранилась до сих пор», «Я много лет собирал "Живопись" и "Спорт"», «Моими первыми марками были репродукции картин из Эрмитажа», «У меня были марки связанные с Олимпиадой-80», «Я собирала марки с советскими артистами», «Зверушки различные и "Архитектура" с новыми бордюрами у меня в альбоме были в большинстве своем», «Меня поражали марки "Монгол-шуудан" и Малайзии, а мужа — "Космос"», — написали юзеры.

Кроме того, фолловеры рассказали, что собирали не только марки, но и открытки, значки, юбилейные монеты и бумажные купюры.

Ранее москвичи вспомнили купание в одном из городских фонтанов. По словам некоторых юзеров, в купании в фонтане было сразу несколько плюсов. Это не только интересное времяпрепровождение, освежение в жаркий день, но и способ купить мороженное.