Москвичи вспомнили купание в одном из городских фонтанов

Купание в одном из городских фонтанов у цирка на проспекте Вернадского вспомнили москвичи в Telegram-канале «Старая Москва», где была опубликована под его фотографией.

«Было дело, в 1980-е плавал там в жару», «О, помню этот крейзи бас», «Я тоже там купалась ребенком в 70-ых», «Тоже плавал там, кайф», «У меня тоже есть похожее фото, так как жила рядом и туда бегали часто. Мне казалось, там была большая глубина», — написали пользователи.

По словам некоторых юзеров, в купании в фонтане было сразу несколько плюсов. Это не только интересное времяпрепровождение, освежение в жаркий день, но и способ купить мороженное. Юные москвичи собирали со дна монетки и затем шли в магазин. «Мы там постоянно в жару купались и монетки со дна собирали», «И монетки собирали на дне, потом на них мороженное покупали», — отозвались подписчицы.

«Недавно видел в этом водоеме мужчину с пивным пузиком. Может он из тех мальчишек, что на фото? Радости у него столько же было», — написал комментатор.

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