В Москве обокрали коллекционера антиквариата из Канады

81-летнего коллекционера антиквариата из Канады обокрали в Москве, сообщает Shot. Неизвестные похитили из его круглосуточно охраняемой квартиры на Тверской улице полмиллиона рублей и старинную вазу.

По данным канала, последние 30 лет пенсионер прожил в Канаде. Недавно он прилетел в Москву для распродажи антикварных ценностей, хранившихся в его столичном жилье. Сначала мужчина сдал в ломбард старинную икону и получил за нее 500 тысяч рублей. Следом он понес в тот же ломбард антикварную вазу, но там ее не приняли, как якобы не имеющую ценности.

Через несколько дней ваза и полученные за икону деньги пропали из квартиры. В полиции пожилой мужчина заявил, что никогда не сдавал жилье и не делал дубликатов ключей, а установленная в квартире сигнализация не сработала, рассказывает Shot.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

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