Мошенники обманули 83-летнюю пенсионерку на 4,6 миллиона рублей

Мошенники использовали старую схему и обманом выманили у пенсионерки почти пять миллионов рублей, сообщает «МВД Медиа».

Лжесотрудники банка связались с 83-летней жительницей Подмосковья по телефону. Якобы для защиты от мошенников они предложили ей перевести сбережения на безопасный счет. Сняв деньги с карты, она привезла наличность в Москву и предала злоумышленникам. Так, они украли у пенсионерки 4,6 миллиона рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре аферисты повторно связались со своей жертвой и предложили обезопасить оставшиеся 300 тысяч рублей. На сделку пенсионерка поехала с сотрудниками правоохранительных органов. Курьер была задержана с поличным и арестована.

Ранее пенсионерка из-за стресса отдала мошенникам на два миллиона рублей больше.