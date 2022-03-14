В Москве обнаружили колонии гигантских шипящих тараканов

В Москве обнаружили колонии мадагаскарских шипящих тараканов. Гигантские тропические насекомые расплодились в городе по ошибке, заявила заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, существуют проверенные данные о распространении этих насекомых в Москве. При этом до недавних пор мадагаскарские шипящие тараканы не водились в России. Возникновению их колоний поспособствовали ошибки любителей нетрадиционных домашних питомцев, считает Рославцева.

«К сожалению, из различных контейнеров и домиков, в которых больших мадагаскарских шипящих тараканов держат в качестве домашних питомцев, они часто убегают. Известно, что теперь, например, в Москве есть постоянно живущая популяция этих тропических насекомых. Они огромные, приблизительно до десяти сантиметров», — рассказала эксперт.

Рославцева заверила, что методы борьбы с новым видом тараканов не отличаются от привычных. Необходимо поддерживать чистоту в доме, использовать аэрозольные препараты для ползающих насекомых и отравленные приманки.

Ранее россиянка заметила гигантского таракана в престижном московском ресторане и рассказала об этом в сети.