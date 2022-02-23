Россиянка заметила гигантского таракана в престижном московском ресторане

Россиянка заметила гигантского таракана в одном из престижных московских заведений на Патриарших прудах. О появлении насекомого в ресторане она сообщила на своей странице в Facebook.

«Сижу на Патриках в прекрасном заведении. Ляпота. Дорого-богато. И вдруг на вычищенном, белоснежном полу появляется тараканище. Сантиметра четыре в длину. Реальный такой хозяин здешних мест», — поделилась женщина. Автор поста отметила, что остальные посетители заведения слабо отреагировали на насекомого в зале и добавила, что в «самом тусовочном районе» Москвы тропические тараканы появились еще в середине прошлого столетия.

В комментариях подтвердили, что на Патриарших прудах действительно существует подобная проблема. Пользователи рассказали, что тараканы обитают в канализации и подвалах старых домов. «Это дорогое насекомое, из тропиков привезли специально, чтоб подчеркнуть высокий статус заведения!» — пошутил один из юзеров. Кроме того, некоторые добавили, что насекомых можно увидеть в других элитных районах города, к примеру, на Кутузовском проспекте и Большой Никитской улице.

Ранее россиян озадачило появление огромного «таракана-беженца» в московской квартире.